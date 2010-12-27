Сайт РЖД полностью восстановил работу

Сайт РЖД восстановил работу в полном объеме.

Сайт РЖД восстановил работу в полном объеме. Пользователи вновь могут приобретать билеты. Об этом пишет "Фонтанка".



О сбое в работе сайта сообщалось утром 17 ноября. Сегодня стартовала продажа проездных документов на 1 января 2018 года, но система не позволяла выкупить забронированное место. Сбой объяснили неполадками у банка-партнера. На данный момент система работает в штатном режиме.

