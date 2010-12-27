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Сайт РЖД полностью восстановил работу
Сегодня, 15:28
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TretyakovaS
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Сайт РЖД полностью восстановил работу

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Сайт РЖД восстановил работу в полном объеме.

Сайт РЖД восстановил работу в полном объеме. Пользователи вновь могут приобретать билеты. Об этом пишет "Фонтанка".

О сбое в работе сайта сообщалось утром 17 ноября. Сегодня стартовала продажа проездных документов на 1 января 2018 года, но система не позволяла выкупить забронированное место. Сбой объяснили неполадками у банка-партнера. На данный момент система работает в штатном режиме.
 

Теги: новости россии , ржд
Категории: Новости России

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