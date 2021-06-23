Рыбаки считают, что заметили у берега особо опасного хищника.

Сахалинцы сообщают о белой акуле, которую заметили на рейде Холмска. Эксперты отметили, что обычно хищник не водится в акватории данного региона. Неожиданного гостя заметили местные рыбаки. Пока что морское животное, которое наиболее часто нападает на людей, достигло небольших размеров. По словам очевидцев, в длину рыба не более двух метров, хотя взрослые особи могут достигать и величины в пять метров.

Экипаж сахалинского судна смог снять на видео белую акулу, плавающую около прибрежной части. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте пользователя с ником fishing_island_sakhalin. Акула уверенно направлялась в сторону берега. Она проплыла на большой скорости в нескольких метрах от судна с людьми.

Кошмар, и чего им здесь надо? Прямо на рейде Холмска. говорят очевидцы на видео

Напомним, что на Сахалине не фиксировалось случаев нападения белых акул на людей.

Учёные из Бельгии обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида глубоководных акул, которые светятся в темноте.

Видео: YouTube / As Tv