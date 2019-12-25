Прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России

По требованию прокуратуры религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга"* признана экстремистской организацией

Установлено, что на территории Северной столицы длительное время функционировала религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга"*, деятельность которой была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов. Участники данной группы распространяли литературу, признанную в установленном законом порядке экстремистской.

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России

Санкт-Петербургским городским судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

В отношении участников этой религиозной группы ранее состоялся обвинительный приговор.

* признана экстремистской организацией

Фото: Piter.tv