По требованию прокуратуры религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга"* признана экстремистской организацией
Установлено, что на территории Северной столицы длительное время функционировала религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга"*, деятельность которой была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов. Участники данной группы распространяли литературу, признанную в установленном законом порядке экстремистской.
Прокуратура Петербурга обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России
Санкт-Петербургским городским судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Решение суда обращено к немедленному исполнению.
В отношении участников этой религиозной группы ранее состоялся обвинительный приговор.
* признана экстремистской организацией
Фото: Piter.tv
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