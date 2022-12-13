В марте хорошо растут три цветка.

Садовод рассказала дачникам, какие цветы нужно сажать уже сейчас. Эксперт Ирина Елистратова поделилась рекомендациями на телеканале "Санкт-Петербург".

Сейчас дачникам нужно сажать кустовую петунию, поскольку это растение нельзя назвать прихотливым. Кроме того, в марте садоводы обращают внимание на циннию и петхоа.

Чтобы петуния была красивой, ее нужно удобрять и обрезать. Быстро пересаживать в открытый грунт ростки не надо. Сначала цветок выращивают в вазонах, чтобы он набрал силу, отметила эксперт.

Ирина Елистратова добавила, что петуния – однолетнее растение, но оно может пережить зиму. Однако садоводу важно создать условия для цветка, чтобы он получал много света.

Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем.

Фото: Piter.tv