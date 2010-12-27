С января появится прямой рейс из Петербурга в Назрань

С середины января из петербургского аэропорта начнут летать самолеты до Назрани в Ингушетии. Рейсы будут осуществлять раз в неделю.

С середины января в петербургском аэропорту "Пулково" появится рейс до аэропорта "Магас" в Назрани. Осуществлять перелеты будет авиакомпания "Победа".

Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, рейсы будут осуществляться по пятницам. Из "Пулково" самолеты отправятся в 09.30. А обратно они полетят 13.25. такое расписание будет с 12 января по 23 марта. А с 20 февраля по 20 марта перелеты также будут осуществляться по вторникам в то же время.

С 15 января до 19 марта перевозчик также вводит дополнительный рейс по понедельникам из Северной столицы во Владикавказ. Вылет будет осуществлять в 09.30, а из Владикавказа – в 13.25.