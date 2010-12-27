Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
По новым поправкам ПДД водителей обязали носить светоотражающую одежду
Сегодня, 12:00
0
nadiputintseva
189

По новым поправкам ПДД водителей обязали носить светоотражающую одежду

0
 
 

Автомобилистов хотят сделать более заметными на трассах.

19 марта в России вступили новые поправки в ПДД, согласно которым водители больше не имеют права выходить из машины в ночное время без светоотражающих жилетов или другой подобной одежды.

Как выяснилось, поправка не касается водителей в городе. Данные требования относятся к тем, кто окажется на дороге или обочине вне населенного пункта. Такое решение связано с тем, что автомобилистов в темной одежде часто не замечают другие водители, которые двигаются по трассе на большой скорости. Только за 2017 год количество таких ДТП выросло на 4,8%.

За несоблюдение требований безопасности водителей будут штрафовать на 500 рублей.

Теги: новости россии , новости спб , новые поправки в пдд 19 марта , пдд , правила пдд изменения
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5