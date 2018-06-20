С приходом тепла на крышах питерских домов все чаще можно встретить молодежь

Отметим, что в такого рода прогулках большая часть петербуржцев не видит ничего плохого и в целом воспринимает спокойно. В Петербурге даже есть легальные экскурсии по крышам, на которой может побывать любой желающий житель или же гость города, не страшащийся высоты.

С наступлением теплых весенних дней на крышах зданий Северной столицы становится далеко не редкостью встретить прогуливающихся молодых людей. Журналист Piter.TV сделал кадры одного из таких моментов.

Отметим, что в такого рода прогулках большая часть петербуржцев не видит ничего плохого и в целом воспринимает спокойно. В Петербурге даже есть легальные экскурсии по крышам, на которой может побывать любой желающий житель или же гость города, не страшащийся высоты.

Однако стоит помнить, что данные экскурсии проводятся под строгим надзором ответственных за их проведение людей и считаются абсолютно безопасными для жизни, чего явно не скажешь о самостоятельный прогулках по крышам, которые, ко всему прочему, нелегальны и караются по закону.

Видео: Piter.TV