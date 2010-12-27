С подрядчика стадиона "Санкт-Петербург" взыщут еще 80 млн рублей

С компании требуют вернуть средства за монтаж крыши стадиона.

В отношении бывшего генерального подрядчика спортивного стадиона "Санкт-Петербурга" в судебную инстанцию направлено еще одно исковое заявление. С компании "Инжтрансстрой-СПб" юристы организации "Мостоотряд №19" требуют взыскать 79, 8 миллионов рублей.

Как отмечает сторона обвинения, они занимались строительными работами по монтажу крыши здания, но не получили деньги за труд. Контракт действовал до конца 2015 года. После этого "Мостоотряд №19" начал процедуру банкротства. Следственные органы добавили, что фирма также упоминалась в уголовном деле по вопросу создания футбольной арены.

Напомним, что Правительство Северной столицы уже взыскала с экс-подрядчика 289,5 миллионов рублей за сорванные сроки.

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