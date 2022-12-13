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С петербуржцев взыскали 1,1 млрд рублей долгов за тепло
Сегодня, 18:54
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С петербуржцев взыскали 1,1 млрд рублей долгов за тепло

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На предприятии подчеркнули, что в случае неоплаты потреблённой тепловой энергии потребителю придётся не только погасить долг, но также выплатить неустойку и судебные издержки.

За минувший год с жителей Петербурга взыскали 1,1 млрд рублей долгов за тепловую Энергию. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Отмечается, что эта сумма стала рекордной за последние три года. Так, в 2020 году взыскали 801,1 млн рублей долгов, а в прошлом году — 833,8 млн рублей. Вернуть деньги удалось за счет внедрению механизма электронного взаимодействия со службой судебных приставов.

На предприятии подчеркнули, что в случае неоплаты потреблённой тепловой энергии потребителю придётся не только погасить долг, но также выплатить неустойку и судебные издержки.

Ранее в Петербурге возобновили выдачу загранпаспортов нового образца. Оформление документов нового поколения прервалось в конце января из-за нехватки биометрических чипов.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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