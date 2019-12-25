В 2020 году нелегальных перевозчиков Петербурга оштрафовали на 4,5 миллиона рублей

С начала 2020 года в Петербурге нелегальных перевозчиков оштрафовали на 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Сотрудники комитета проверили почти 7600 транспортных средств с целью выявления нелегальных перевозчиков. 1200 водителей получили штрафы, 45 транспортных средств категории D арестовали. Было составлено более 390 актов о транспортных нарушениях. Нелегальные перевозчики заплатили 4,5 миллиона рублей штрафов. Отмечается, что также было возбуждено 297 дел об административном нарушении.
Сообщается, что из 1200 проверенных автобусов к эксплуатации запретили 90.
В следующем году борьба с нелегальными перевозчиками продолжится.
Ранее мы писали, что в ноябре комплексы фотовидеофиксации насчитали свыше 150 тысяч нарушений ПДД.
Фото: Piter.TV
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