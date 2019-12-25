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В 2020 году нелегальных перевозчиков Петербурга оштрафовали на 4,5 миллиона рублей
Сегодня, 15:43
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smirenny

В 2020 году нелегальных перевозчиков Петербурга оштрафовали на 4,5 миллиона рублей

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Сотрудники комитета по транспорту проверили около 7600 транспортных средств.

С начала 2020 года в Петербурге нелегальных перевозчиков  оштрафовали на 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Сотрудники комитета проверили почти 7600 транспортных средств с целью выявления нелегальных перевозчиков. 1200 водителей получили штрафы, 45 транспортных средств категории D арестовали. Было составлено более 390 актов о транспортных нарушениях. Нелегальные перевозчики заплатили  4,5 миллиона рублей штрафов. Отмечается, что также было возбуждено 297 дел об административном нарушении.

Сообщается, что из 1200 проверенных автобусов к эксплуатации запретили 90. 

В следующем году борьба с нелегальными перевозчиками продолжится. 

Ранее мы писали, что в ноябре комплексы фотовидеофиксации насчитали свыше 150 тысяч нарушений ПДД.

Фото: Piter.TV

Теги: нелегальные перевозчики, штраф нелегальные перевозчики, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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