В 2020 году нелегальных перевозчиков Петербурга оштрафовали на 4,5 миллиона рублей

Сотрудники комитета по транспорту проверили около 7600 транспортных средств.

С начала 2020 года в Петербурге нелегальных перевозчиков оштрафовали на 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Сотрудники комитета проверили почти 7600 транспортных средств с целью выявления нелегальных перевозчиков. 1200 водителей получили штрафы, 45 транспортных средств категории D арестовали. Было составлено более 390 актов о транспортных нарушениях. Нелегальные перевозчики заплатили 4,5 миллиона рублей штрафов. Отмечается, что также было возбуждено 297 дел об административном нарушении.

Сообщается, что из 1200 проверенных автобусов к эксплуатации запретили 90.

В следующем году борьба с нелегальными перевозчиками продолжится.

Ранее мы писали, что в ноябре комплексы фотовидеофиксации насчитали свыше 150 тысяч нарушений ПДД.

Фото: Piter.TV