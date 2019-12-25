С начала года Служба 122 Петербурга приняла более 3 млн обращений

В среднем поступало по 53 тысячи звонков в сутки, при этом максимальная нагрузка по обращениям отмечена 31 января.

Этой зимой Служба 122 приняла рекордно большое количество обращений горожан: было принято более 3 млн обращений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В сутки в среднем поступало по 53 тыс. звонков. Максимальная нагрузка была 31 января, тогда служба приняла более 199 тыс. обращений – это четверть вызовов за декабрь 2021 года.

Чаще всего горожане хотели вызвать врача на дом (2,6 млн обращений), а также хотели проконсультироваться по вопросам вакцинации (150 тыс. обращений), более 199 тыс. обращений было зафиксировано по тематике "Запись к врачу".

Из-за повышенной нагрузки пришлось расширить технические возможности приема телефонных заявок, количество операторов было увеличено. Так, с 31 января служба смогла принимать не 3 500 вызовов одновременно, а 8 000. Кроме того, появилась возможность дистанционно открыть и закрыть больничный лист. Комитет по информатизации и связи запустил в эксплуатацию чат-бот Службы 122 в телеграм, с его помощью можно подать заявку на вызов врача, на открытие или закрытия больничного, а также уточнить статус ранее поданных заявок по номеру телефона обратившегося.

Фото: Piter.tv