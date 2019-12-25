В Петербурге благоустроили 60 дворов в рамках регионального проекта

Всего работы будут проводиться по 229 адресам.

В Петербурге провели работы на 61 объекте в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Всего Государственная административно-техническая инспекция выдала 229 ордеров, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, например, во дворе дома №8-12 по улице Веденеева обустроили детскую и спортивную площадки, организовали пешеходные дорожки. Во дворах на Садовой улице, 47 и набережной Фонтанки, 89 отремонтировали покрытия, внутриквартальные территории выложены брусчаткой. На проспекте Наставников у дома №14 обустроили зону отдыха, детскую площадку и футбольное поле.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как жители 2-го Муринского, 10 воюют с местной администрацией из-за сноса деревьев и строительства площадки.

Фото: пресс-служба ГАТИ