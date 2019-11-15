Двор раздора: жители 2-го Муринского, 10 воюют с местной администрацией из-за сноса деревьев и строительства площадки

Горожане считают, что ненужное благоустройство двора началось без их ведома. Чиновники утверждают, что работы обсудили с жителями за несколько лет до этого.

Вечером 27 июля в зале здания муниципального совета МО Светлановское разгорелись жаркие дебаты. Темой для нервных обсуждений стало благоустройство дворов у дома №10 по 2-му Муринскому проспекту и дома №27 по улице Орбели. По официальным данным, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" здесь устроят скамейки под навесами для тихого отдыха и детскую площадку с домиками, стеной-бизибордом и полосой препятствий. Площадь территории составляет более 3 тысяч квадратных метров.

Жители добились встречи с главой местной администрации Сергеем Кузьминым, беспокоясь о вырубке деревьев на месте работ и возмущаясь плохим информированием о происходящем. Корреспондент Piter.TV послушал, о чем говорили местные с чиновником.

В зале на втором этаже за один стол сели около 15 жителей Светлановского, упомянутый Сергей Кузьмин, депутат ЗакСа Александр Егоров и представитель компании-подрядчика ООО "Евродор", поодаль расположилась глава МО Янина Евстафьева. Ее голос, впрочем, на этой встрече так и не прозвучал.

Первая цепкая претензия к муниципалам – непроведенные публичные слушания перед началом работ по благоустройству. Местные настаивают на том, что перед любыми изменениями во дворах чиновники должны советоваться с горожанами. Слушания по поводу этого благоустройства якобы состоялись в 2018 году, однако, по словам активных жителей, никто на них не побывал и даже не знал о них. Первый выпад местного активиста Бориса Романова по поводу протокола слушаний Кузьмин встречает кратким "никакие сведения о людях я вам передавать не буду". После второго добавляет, что вопросы содержания территории округа (ямочный ремонт и снос аварийных деревьев) вообще не обсуждаются с петербуржцами – это не предусмотрено законодательством. Затем сдается и обещает опубликовать протоколы, которые администрация передавала подрядной организации. Также Кузьмин обещает учесть недочеты и начать связываться с управляющими компаниями, чтобы в парадных и во дворах появлялось больше информации о работах.

Вопрос с публичными слушаниями худо-бедно закрывается. Следом сразу несколько людей спрашивают, зачем вообще начали раскурочивать площадку и сносить деревья.

По словам Кузьмина, благоустроить внутридворовую площадку администрацию попросила инициативная группа местных жителей в 2017 или 2018 году. Проект не воплотился в жизнь из-за начавшихся работ ГУП "ТЭКа" на том же участке, но после этого задумку откорректировали на встрече с той же инициативной группой. Проект утвердили в КГА. В 2021 году на проект появились деньги, и его начали реализовывать.

Проектные работы выполнили. Старая площадка не соответствовала градостроительным нормам – она была крест-накрест в центре двора, на пересечении транспортных путей, значит не могла существовать. К тому же, над ней проходят электрические кабели, а сама она находится в зоне сетей водоснабжения и "ТЭКа". Единственное конструктивное решение – перенести площадку с охранной зоны теплосетей и сетей водоснабжения. Мы сделали так, чтобы новая площадка выпала из всех охранных зон, и вписали ее в единственное место подходящее, сделали ее габариты больше, чем были до этого. Все тропинки останутся на месте, сделают дорожку вдоль садика. Больше никаких изменений не планируется. Сергей Кузьмин

Ответ местных не удовлетворяет: сразу несколько голосов сетуют о вырубке здоровых деревьев на площадке. Один из жителей показывает Кузьмину на карте деревья, которые тоже планируют к сносу, и подмечает, что они подозрительно удачно расположились в одной линии – здесь планируется проложить дорожку. По мнению светлановцев, конкретно этот ряд деревьев нисколько не аварийный. Глава администрации тут же ставит факт под сомнение: "А с чего вы взяли, что они здоровые? Ну давайте откроем порубочный билет, посмотрим". На руках у чиновника и подрядчика этого документа не оказалось, но Кузьмин обещает "еще раз посмотреть эти деревья" и принять решение об их состоянии и необходимости вырубки. В текущем году, заверил чиновник, не снесут ничего, кроме пяти признанных аварийными деревьев. Порубочный билет действителен в течение двух лет.

Сейчас снесено семь деревьев, подлежит сносу еще пять в аварийном состоянии. Предусмотрена посадка 870 кустарников. Три дерева сносятся из-за попадания в зону работ, остальные гнилые, сухие или имеют уклон более 45 см. Говорить о том, что здесь идет несанкционированный снос и вырубка – это преждевременная позиция. Дополнительно мы можем согласовать и посадить еще деревья. Эта зона не является ЗНОПом, это общегородская территория. Уборка детской площадки и оборудования будет на нас, вся остальная зона – на администрации Выборгского района. Сергей Кузьмин

Одна из женщин риторически жалуется, что деревья заменят кустарниками, а саженцы будут расти до состояния взрослых деревьев больше 15 лет. Другие жители призывают переложить дорожки так, чтобы они не проходили по корням здоровых деревьев. Депутат Егоров спешит успокоить местных:

Пока это в стадии проекта, дорожку можно сместить так, чтобы она не задевала деревья. Если только деревья не подлежат сносу по причине аварийности. Александр Егоров

В зале раздается громкий голос пожилой женщины: она обеспокоенно говорит, что тополя в этом дворе необходимо вырубать. Мол, кроны огромные, деревья старые, да и тополя уже нигде не сажают. Приведя к своей речи еще несколько странных аргументов про падение птенцов и уборку листьев, которые вызывают смешок у части жителей, женщина замолкает. А спустя пару минут исчезает из зала.

Участники сразу же возвращаются к насущной теме и требуют заключения по обследованиям деревьев на площадке. Романов подчеркивает, что жители не доверяют результатам экспертизы деревьев, Кузьмин парирует, что решение о вырубке принимается коллегиально с сотрудниками садово-паркового предприятия и представителем садово-паркового хозяйства городского комблага. Одна из петербурженок просит опубликовать документацию в свободном доступе, чтобы ее можно было "распечатать и повесить во дворе". Кузьмин снова соглашается: бумаги с фотофиксацией должны появиться на сайте администрации.

Кто-то из участников снова возмущается: "зачем нужно было вообще устраивать стройку на месте зеленого уголка"? Глава администрации в ответ на это дает развернутую инструкцию, которую сложно применить к проблемному двору на 2-м Муринском. Кузьмин говорит, что территорию можно попробовать превратить в зону зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), защищенную от застройки. Для этого нужно подавать заявку в комитет по имущественным отношениям (КИО), который проводит паспортизацию ЗНОП и определяет границы. Если КИО решит внести конкретную территорию в перечень ЗНОП, то "после выполненного благоустройства зона войдет в закон, и застройки не будет".

В анонсе встречи "соседей" прозвучала претензия и к компании ООО "Евродор", которая стала подрядчиком по итогам конкурса. У жителей были "вопросы к опыту этой компании и к самой процедуре конкурса", однако ни одного тезиса по этой теме на собрании не прозвучало. Судя по карточке контракта с портала госзакупок, "Евродор" была единственным участником конкурса.

Встреча продолжается несколькими обсуждениями наружного освещения на будущей площадке, поздней стройки на проспекте Пархоменко и сирени у Серебряного озера. Завершается все новым анонсом: 10 августа светлановцы снова встретятся с главой администрации по тому же вопросу.

Что еще известно?

Администрация Выборгского района наряду с муниципалитетом доказывает разъяренным местным жителям, что деревья сносили законно. И прикладывает к комментариям фотографии порубочных билетов.

По информации муниципального образования МО "Светлановское" сведения об отсутствии в зоне производства работ и сносе только здоровых деревьев не соответствует действительности. Как следует из протокола обследования зелёных насаждений, большая часть деревьев обладает признаки неудовлетворительного состояния и подтверждено специалистами садово-паркового хозяйства. Работы выполняются в строгом соответствии с разрешительной документацией, оформленной в установленном законом порядке. Общая стоимость строительно-монтажных работ благоустраиваемой в текущем году дворовой территории с устройством детской площадки не составляет 22 млн.руб. Контракт, на который Вы ссылаетесь, предусматривает иные виды работ, помимо 2-го Муринского.10. Также дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете уточнить в муниципальном образовании: 550-20-06. Выборгский район Санкт-Петербурга, "ВКонтакте"

Заметим, что поправку про сумму контракта на собрании озвучивал и Сергей Кузьмин. Чиновник отмечал, что контракт предусматривает работы непосредственно на 2-м Муринском, 10, а также во дворе на Орбели, 27, общая сумма контракта с учетом двух этих работ и составляет 22 миллиона рублей. На текущий работы на 2-м Муринском отведено 14 миллионов рублей, по словам Кузьмина.

В то же время работы на площадке ведутся с нарушениями: на фотоотчеты местных жителей (складирование стройматериалов, повреждение оставшихся деревьев техникой) отреагировала ГАТИ. В инспекции подтвердили, что факты нарушения в сфере благоустройства есть, и заверили, что виновника привлекут к административной ответственности.

В комментариях группы районной администрации беспокоятся, что даже оставшиеся деревья со временем начнут болеть и сохнуть, поскольку рабочие повредили их корни или выкопали глубокие траншеи в опасной близости с корнями. Кроме того, светлановцев волнует несоответствие пожеланий и действительных работ:

Инициативная группа просила всего лишь поставить три скамейки. Никто не просил вырубать полдвора за 22 миллиона денег!!

Пожелания жителей были: вернуть 3 скамейки и часть детской площадки (шведскую стенку с канатом и горку) снесенные перед работами ГУП ТЭКа, восстановить несколько метров газонных ограждений для защиты деревьев от автохамья. После 2019 с сайта МО пропал старый проект, новый так и не появился. Готовился в строжайшей тайне, не было опроса и уж тем более обсуждения. местные жители

Эти возмущения сотрудники администрации оставляют без внимания.

P.S. На момент публикации материала обещанные документы (протокол общественных слушаний и результаты обследования деревьев) не появились на сайте МО Светлановское или администрации Выборгского района.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Соседи Светлановского; ВКонтакте / Выборгский район Санкт-Петербурга, Татьяна Алексеева