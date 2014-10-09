Стало известно, сохранятся ли деревья в сквере на Крыленко

Участок сквера был частично отрезан по краям в связи с проектом строительства торгового центра и двух многоэтажных зданий с парковкой. В настоящее время идет вырубка деревьев, на месте которых будут созданы детская и спортивная площадки.

Осенью 2023 года были начаты ремонтные работы в сквере, расположенном на улице Крыленко. Он является почти единственным зелёным уголком в микрорайоне. Однако участок сквера был частично отрезан по краям в связи с проектом строительства торгового центра и двух многоэтажных зданий с парковкой. В настоящее время идет вырубка деревьев, на месте которых будут созданы детская и спортивная площадки. Многие жители выступают против данной вырубки, но представители власти заверяют, что зелёные насаждения в сквере будут сохранены. В ситуации разбиралось издание spb.aif.ru.

По словам замглавы администрации Невского района Ивана Чернова, строительный проект был начат в 2022 году. Предварительно проведены личные встречи с жителями района.

Чиновник уточнил, что на территории сквера будет установлена уличная мебель, детское игровое оборудование, урны, навесы и спортивный инвентарь. Что касается вырубки деревьев, в администрации пояснили, что это необходимо из-за наличия зелёных насаждений в зоне оборудование и в охранной зоне организаций по ресурсоснабжению. Власти заверяют, что на территории высадят новые деревья и кустарники. Количество новых насаждений не уточняется.

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Фото: Pxhere