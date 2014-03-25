Закон о ЗНОП окончательно принят в Петербурге

В соответствии с документом планируется создание около 400 новых зелёных зон.

Закон о корректировке списка зон зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП) окончательно принят депутатами петербургского ЗакСа в среду, 13 декабря. Документ направлен на подписание губернатору.

В соответствии с законопроектом планируется создание около 400 новых зелёных зон. К примеру, в перечень зелёных насаждений городского значения будут включены 62 участка общей площадью свыше 42 га. Кроме того, в список ЗНОП местного значения будет добавлено 330 территорий. Их общая площадь составит 73 га.



Добавим, что к данному закону было подготовлено и внесено 35 поправок.

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Фото: Piter.TV