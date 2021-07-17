Прокуратура Петербурга потребовала вести учет зеленых насаждений в пяти муниципалитетах

Прокуратура потребовала провести паспортизацию зеленых насаждений.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения требований законодательства об охране природы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, администрациями пяти МО инвентаризация зеленых насаждений не проводилась, соответствующие паспорта не оформлялись.

Отсутствие учета зеленых насаждений, их обследования не позволяет надлежащим образом осуществлять их содержание и охрану, обеспечивать своевременное выявление аварийно-опасных деревьев, принимать обоснованные решения об их вырубке.

Прокуратура района внесла представления в адрес пяти глав муниципальных образований, по результатам рассмотрения которых паспортизация внутриквартальных территорий включена в муниципальные программы по благоустройству на 2024 год.

Ранее сообщалось, что более 200 тыс. горожан вышли на уборку в День благоустройства в Петербурге.

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