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Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют в ночь на 23 апреля
Сегодня, 19:05
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ProkVad
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Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют в ночь на 23 апреля

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Съезд перекроют из-за ДТП.

С 22 апреля 23.00 часов до 05.00 23 апреля на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд №1. Об этом сообщают в пресс-службе Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

В связи с производством работ по замене барьерного ограждения, повреждённого в результате ДТП, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро "Рыбацкое", а в сторону станции метро "Пролетарская" движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор Илья Пузыревский

На участке, где будет проходить ремонт, водителей предупредят о перекрытии дорог при помощи запретительных знаков, водоналивных барьеров, ограждающих место производства работ, а также будет смонтирована световая сигнализация.

Фото: Piter.TV

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Теги: авария , дорожные работы , дтп , кад , обуховская оборона
Категории: Лента новостей Новости СПб

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