Съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют в ночь на 23 апреля

Съезд перекроют из-за ДТП.

С 22 апреля 23.00 часов до 05.00 23 апреля на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд №1. Об этом сообщают в пресс-службе Федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

В связи с производством работ по замене барьерного ограждения, повреждённого в результате ДТП, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро "Рыбацкое", а в сторону станции метро "Пролетарская" движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор Илья Пузыревский

На участке, где будет проходить ремонт, водителей предупредят о перекрытии дорог при помощи запретительных знаков, водоналивных барьеров, ограждающих место производства работ, а также будет смонтирована световая сигнализация.

Фото: Piter.TV