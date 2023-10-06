Студенты российских вузов посетили объект нацпроекта на Морской набережной в Петербурге

Будущие инженеры смогли задать вопросы специалистам, которые работают в дорожно-строительной отрасли.

Будущие дорожные инженеры из ведущих технических вузов страны проходят практику на ведущих дорожных предприятиях Северной столицы. Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета и Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I проходят практику в дорожно-строительной лаборатории Дирекции транспортного строительства.

Будущим специалистам на практике показывают и рассказывают о современных методах испытаний и особенностях проектирования асфальтобетонных смесей. Также они имеют возможность познакомится с технологией производства различных видов асфальтобетона, которые в настоящее время используются при строительстве и ремонте дорог.

Особое внимание уделено национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Так, будущие инженеры побывали на участке ремонта Морской набережной. Здесь им продемонстрировали процесс фрезерования асфальта, показали специализированную технику и объяснили особенности современных ремонтных технологий.

В рамках практики студенты получили уникальную возможность увидеть, как реализуются масштабные инфраструктурные проекты, отмечают в Дирекции транспортного строительства. Они смогли задать вопросы непосредственно специалистам, работающим на объекте.

Отметим, что в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге запланирован ремонт десятков дорожных объектов. На Морской набережной предстоит обновить более 70 тыс. кв. метров покрытия, включая проезжую часть и тротуары, с применением современных материалов и технологий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморском районе стартовал ремонт на Торфяной дороге и Липовой аллее.

Видео: Piter.TV