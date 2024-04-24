В Приморском районе стартовал ремонт на Торфяной дороге и Липовой аллее

Дорожники обновляют асфальт, тротуары и разметку.

В Приморском районе Санкт-Петербурга стартовали масштабные дорожные работы по реконструкции Торфяной дороги и Липовой аллеи.

Как сообщает корреспондент Piter.TV, на участке Торфяной дороги протяженностью более 1 км — от Богатырского проспекта до улицы Оптиков — дорожные рабочие уже завершили фрезерование старого покрытия и приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия с использованием инновационной технологии объемно-функционального проектирования.

Особенностью ремонта стало применение щебеночно-мастичного асфальтобетона SMA-16, обогащенного полимерно-битумными вяжущими, что значительно увеличивает срок службы дорожного покрытия и минимизирует образование трещин. В рамках работ планируется обновить более 15 тыс. квадратных метров проезжей части, отремонтировать свыше 8 тыс. "квадратов" тротуаров и нанести новую разметку термопластиком.

Кроме того, дорожные работы запланированы и на Липовой аллее, где специалисты заменят люки колодцев, уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие на площади более 5 тыс. квадратных метров проезжей части и 4 тыс. квадратных метров тротуаров, а также обновят дорожную разметку.

Отметим, что в связи с проведением ремонтных работ с 7 по 9 июня будет полностью закрыто движение транспорта по Торфяной дороге от улицы Оптиков до Богатырского проспекта, включая перекресток с Ситцевой улицей, а на Липовой аллее от Приморского шоссе до железнодорожного переезда ограничения продлятся до 23 июня.

Эти транспортные артерии имеют особое значение для Приморского района, так как ведут к станции метро "Старая Деревня" и одноименной железнодорожной платформе, а также расположены в непосредственной близости от популярных туристических объектов — Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова и буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй.



Отметим, что в связи с проведением ремонтных работ с 7 по 9 июня будет полностью закрыто движение транспорта по Торфяной дороге от улицы Оптиков до Богатырского проспекта, включая перекресток с Ситцевой улицей, а на Липовой аллее от Приморского шоссе до железнодорожного переезда ограничения продлятся до 23 июня.

Ранее Piter.TV сообщал, что ремонт дороги от Малых Колпан до Войсковиц под Гатчиной продолжается.

Фото и видео: Piter.TV