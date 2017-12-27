Съёмки сериала "Мажор 3" помешают движению в центре города

В Петербурге в четверг ночью будут проходить съёмки третьего сезона сериала "Мажор" с Павлом Прилучным.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предупреждает о том, что в центре города на одну ночь вводится ограничение движения транспорта.

18 января 2018 года в Центральном районе Петербурга запланировано проведение съемок телевизионного фильма. На Невском проспекте будут проходить съёмки сериала "Мажор 3".

В результате чего с 01.00 до 05.00 закроют проезд транспортных средств по участку Невского проспекта от улицы Маяковского до Лиговского проспекта.

Приостановка движения будет осуществляться по пять раз каждый час продолжительностью не более десяти минут.

Видео: YouTube / Артём Родионов ARTVIDEO