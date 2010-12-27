С блогера Мэддисона сняли судимость за шутку о Коране

Ранее блогер подал ходатайство о снятии судимости.

Тушинский суд в Москве снял уголовную статью с блогера, стримера и комика Илью Давыдова (Maddyson). Об этом сообщает пресс-служба судов.

В ведомстве сообщили, что судимость снимается автоматически, когда заканчивается срок. Ранее блогер подал ходатайство о снятии судимости и получил удовлетоворительный ответ.

Напомним, что в 2018 году Maddyson приговорили к 18 месяцам условно за шутку о Коране, которую он пошутил в 2012 году на одном из своих концертов. После резонанса, исламисты объявили охоту на блогера из-за чего он на несколько мясяцев покинул страну.

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