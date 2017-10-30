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С баржи на Свири за борт рухнул механик

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В воскресенье, 29 октября с баржи "Александр Румянцев" за борт упал электромеханик. ЧП произошло, когда судно входило в реку Свирь.

В воскресенье, 29 октября на борту баржи "Александр Румянцев" произошло ЧП. За борт упал электромеханик, когда судно входило в реку Свирь. Об этом пишет "47 news".

Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления проводит доследственную проверку по факту случившегося.

В пресс-службе СЗСУ на транспорте сообщили, что баржа направлялась из Петербурга в Череповец. Электромеханик упал в воду во время стоянки в Ладожском озере на рейде при заходе в Свирь.

На данный момент электромеханик считается без вести пропавшим. 

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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