С баржи на Свири за борт рухнул механик

В воскресенье, 29 октября с баржи "Александр Румянцев" за борт упал электромеханик. ЧП произошло, когда судно входило в реку Свирь.

В воскресенье, 29 октября на борту баржи "Александр Румянцев" произошло ЧП. За борт упал электромеханик, когда судно входило в реку Свирь. Об этом пишет "47 news".



Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления проводит доследственную проверку по факту случившегося.



В пресс-службе СЗСУ на транспорте сообщили, что баржа направлялась из Петербурга в Череповец. Электромеханик упал в воду во время стоянки в Ладожском озере на рейде при заходе в Свирь.

На данный момент электромеханик считается без вести пропавшим.