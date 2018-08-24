С Комитета финансов пьяные петербурженки сняли государственный флаг

Местным жителям удалось зафиксировать на видео инцидент.

В Адмиралтейском районе Петербурга пьяные молодые люди забрались на здание Комитета по финансов. Подвыпившие школьники решили снять государственный флаг со шпиля. Как отмечают очевидцы, в компании преимущественно были девушки.

Преступникам удалось осуществить свой план спустя несколько неудачных попыток. Хулиганы устроили фотосессию с триколором, а после быстро ретировались с места происшествия, заметив, что их снимают на камеру. Инцидент произошел в ночь на 24 августа на Вознесенском проспекте, 16. Собственность города подростки прихватили с собой.

Фото и видео: Piter.tv