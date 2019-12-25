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С 7 декабря возобновляется трамвайное движение по проспекту Солидарности
Сегодня, 11:24
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С 7 декабря возобновляется трамвайное движение по проспекту Солидарности

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На проспекте велись ремонтные работы.

С 04:50 7-го декабря возобновляется движение трамваев по проспекту Солидарности. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамваи будут следовать от улицы Коллонтай до конечной станции "Проспет Солидарности. На свой привычный маршрут вернутся трамваи №№ А, 27, 65. 

В связи с открытием проспекта Солидарности и ремонта на Ириновском проспекте от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков трамвай №10 временно будет курсировать с изменением маршрута. С 04:50 7 декабря до 05:00 21-го декабря он будет перевозить пассажиров от остановки "Проспект Солидарности" по действующей трассе до станции метро "Новочеркасская". 

Троллейбус №33 будут курсировать только по будням. Он следует от проспекта Солидарности до Суворовского проспекта. 

Ранее в Смольном назвали самые востребованные маршруты у горожан. 

Фото: Piter.TV

Теги: общественный транспорт, ремонт, трамвайное движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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