С 7 декабря возобновляется трамвайное движение по проспекту Солидарности

На проспекте велись ремонтные работы.

С 04:50 7-го декабря возобновляется движение трамваев по проспекту Солидарности. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамваи будут следовать от улицы Коллонтай до конечной станции "Проспет Солидарности. На свой привычный маршрут вернутся трамваи №№ А, 27, 65.

В связи с открытием проспекта Солидарности и ремонта на Ириновском проспекте от Бокситогорской улицы до улицы Передовиков трамвай №10 временно будет курсировать с изменением маршрута. С 04:50 7 декабря до 05:00 21-го декабря он будет перевозить пассажиров от остановки "Проспект Солидарности" по действующей трассе до станции метро "Новочеркасская".

Троллейбус №33 будут курсировать только по будням. Он следует от проспекта Солидарности до Суворовского проспекта.

Ранее в Смольном назвали самые востребованные маршруты у горожан.

Фото: Piter.TV