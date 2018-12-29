С 24 января ветераны Петербурга начнут получать специальные выплаты к 75 - летию ликвидации блокады

Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Санкт-Петербурга.

С 24 января ветераны и блокадники начнут получать денежные выплаты. Об этом сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По словам Ржаненкова, ветераны, блокадники и дети блокады получат на личные счета по 7 тысяч рублей. Деньги также будут выплачивать блокадникам, проживающим в других городах - по 3 тысячи рублей. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что по улицам города снова пройдет Блокадный трамвай.

Фото: Piter.TV