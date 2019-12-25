Санкт-Петербург вводит запрет на беспилотные и маломерные суда с 24 июля по 30 сентября

Власти Санкт-Петербурга принимают меры по регулированию движения беспилотных воздушных судов и маломерных судов на территории города с 24 июля по 30 сентября.

Как сообщает оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757, с 24 июля по 30 сентября будет запрещено использование беспилотных воздушных судов в пределах города.

Кроме того, в указанные даты введено запретное движение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, на определенных участках водных путей. На реке Неве, Малой Неве, Большой Невке, Кронверкском проливе, канале Грибоедова, реках Мойки и Фонтанки, Крюковом канале и Зимней канавке движение маломерных судов будет ограничено в различные периоды.

Правила ограничения не будут распространяться на беспилотные воздушные суда и маломерные суда органов государственной власти и местного самоуправления, а также на организации, исполняющие государственный заказ и работающие в интересах СМИ и киноиндустрии с соответствующими документами подтверждения.

Кроме того, исключения сделаны для маломерных судов и беспилотников, используемых с согласования с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Управлением МВД РФ на транспорте по СЗФО в рамках официальных физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2023 год.

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