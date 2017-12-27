С 2019 года вейпы и электронные сигареты могут отправить в "табачные гетто"

Вейпы и электронные сигареты хотят приравнять к обычным.

29 января на портале правовой информации был опубликован законопроект об ограничении использования, рекламы и продажи электронных сигарет и вейпов. Данная инициатива была разработана Минпромторгом.

В случае, если проект получит поддержку в Госдуме, то запреты могут вступить в силу уже с 1 января 2019 года. Авторы предложили запретить использовать электронные сигареты и вейпы в тех же местах, где на данный момент запрещено курение, а именно: в больницах, учреждениях культуры, самолетах, детских и молодежных учреждениях, в образовательных центрах, в транспорте, на спортивных объектах. Другими словами, подымить электронной сигаретой можно будет только в отведенных для этого местах на открытом воздухе или в специальных курилках.

Также необходимой мерой авторы посчитали уменьшение контейнеров для никотиносодержащей жидкости. Ее объем, согласно законопроекту, не должен превышать 10 мл. Торговлю жидкостью в таре свыше 30 мл тоже могут сделать вне закона.

Напомним, что не так давно депутаты петербургского Законодательного Собрания запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним. В ответ продавцы вейпов назвали законопроект о штрафах "бредом", так как и раньше существовал запрет на продажу электронных сигарет школьникам.