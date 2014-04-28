Часть комплексов Эрмитажа изменит режим работы с 19 апреля

Изменения коснутся "продленных" дней.

Государственный Эрмитаж сообщил о новом режиме работы нескольких экспозиционных комплексов музея с 19 апреля.

Режим изменится в Главном музейном комплексе, Главном штабе и музее Императорского фарфорового завода. Как и ранее, посетителей будут приниматься с 11:00.

Изменения коснутся "продленных дней", когда музей работает дольше для удобства своих гостей. Новые часы работы вводятся на основе анализа посещаемости музея. говорится в сообщении.

Главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты во вторник, пятницу и субботу до 20:00. В среду, четверг и воскресенье посетителей будут принимать до 18:00. Попасть в музеи можно за 2 часа до закрытия.

Императорский фарфоровый завод работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. Продленным днем решили сделать субботу. Тогда завод открыт до 19:00. Последний сеанс за час до закрытия.

Кассы закрываются за час.

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Фото: Piter.tv