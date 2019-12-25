Картины Эрмитажа, застрявшие на таможне в Финляндии, вернутся в Россию

В Финляндии не могли решить, позволяют ли санкции пропустить груз или нет.

Эрмитаж сможет вернуть свои картины, застрявшие на границе с Финляндией. Об этом сообщила 8 апреля Министр культуры РФ Ольга Любимова.

2-го апреля на таможне в Ваалимаа задержали груз с картинами. Он был признан санкционным, так как картины относятся к произведениям искусства, их ввоз сейчас запрещен.

На следующий день МИД Финляндии выдало предварительное заключение. На его основании таможенные органы Финляндской республики возбудили дело. По информации Государственного Эрмитажа, ящики с экспонатами к настоящему моменту не вскрывались и находятся в хранилище музея Атенеум.

Чтобы разрешить ситуацию, финляндский МИД обратился с запросом в Еврокомиссию. Там хотели убедиться, что ввоз груза возможен. В Финляндии возникли сомнения, несмотря на то, что картины являются собственностью РФ как часть ее культурного наследия.

Ольга Любимова рассказала, какое разъяснение дала Еврокомиссия. Картины не попадают в санкционный перечень. Ожидается, что произведения искусства вернутся в ближайшие выходные.

Картины участвовали в двух выставках в Италии. Там были работы не только из Эрмитажа, но и из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

Фото: Piter.tv