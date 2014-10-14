С 18 апреля начинается навигация по рекам и каналам Петербурга

Навигация открывается с 8:00 утра.

В 8:00 утра 18 апреля начинается навигация для маломерных судов по рекам и каналам Петербурга. Распоряжение подписал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Так, доступ будет открыт для перевозчиков, которые утвердили стандарт безопасной деятельности организаций, а также для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

Ранее в Росприроднадзоре объяснили бурление воды у Свердловской набережной. Загрязнения реки не зафиксировано.

Фото: Piter.tv