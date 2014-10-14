  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 18 апреля начинается навигация по рекам и каналам Петербурга
Сегодня, 20:28
89
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С 18 апреля начинается навигация по рекам и каналам Петербурга

0 0

Навигация открывается с 8:00 утра.

В 8:00 утра 18 апреля начинается навигация для маломерных судов по рекам и каналам Петербурга. Распоряжение подписал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Так, доступ будет открыт для перевозчиков, которые утвердили стандарт безопасной деятельности организаций, а также для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

Ранее в Росприроднадзоре объяснили бурление воды у Свердловской набережной. Загрязнения реки не зафиксировано.

Фото: Piter.tv

Теги: каналы, навигация, реки, суда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии