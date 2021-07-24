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В Росприроднадзоре объяснили бурление воды у Свердловской набережной
Сегодня, 12:33
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В Росприроднадзоре объяснили бурление воды у Свердловской набережной

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Загрязнения реки не зафиксировано.

В Управлении Росприроднадзора по Петербургу объяснили бурление воды в акватории Невы в районе Свердловской набережной. На подводный фонтан обратила внимание читательница "МК в Питере".

Как оказалось, бурление вызвано плановыми работами на водозаборе. Они проводятся в период паводка 2 раза в неделю. 

Проводится продувка водовоздушной смесью без реагентов сетей, через которые осуществляется забор воды и поступление на станции водоподготовки. В момент продувки возникает бурление.

пресс-служба Росприроднадзора.

Специалисты "Водоканала" в ходе осмотра никаких нарушений не выявили. 

Фото: МК в Питере

Теги: бурление реки, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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