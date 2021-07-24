В Росприроднадзоре объяснили бурление воды у Свердловской набережной

Загрязнения реки не зафиксировано.

В Управлении Росприроднадзора по Петербургу объяснили бурление воды в акватории Невы в районе Свердловской набережной. На подводный фонтан обратила внимание читательница "МК в Питере".

Как оказалось, бурление вызвано плановыми работами на водозаборе. Они проводятся в период паводка 2 раза в неделю.

Проводится продувка водовоздушной смесью без реагентов сетей, через которые осуществляется забор воды и поступление на станции водоподготовки. В момент продувки возникает бурление. пресс-служба Росприроднадзора.

Специалисты "Водоканала" в ходе осмотра никаких нарушений не выявили.

Фото: МК в Питере