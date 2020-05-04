США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

По последним данным в США зарегистрировано почти 1,2 млн случаев заражения COVID-19.

Власти США спрогнозировали высокий прирост смертей у пациентов с коронавирусом к 1 июня. Об этом сообщили в New York Times, ссылаясь администрацию государства.

Согласно прогнозу к концу мая от COVID-19 будут умирать около 3 тысяч человек в сутки. Прирост летальных исходов будет выше нынешних показателей почти в два раза. Помимо этого власти США спрогнозировали рост числа заболевших до 200 тысяч в день.

По последним данным в США зарегистрировано почти 1,2 млн случаев заражения COVID-19. От болезни скончалось почти 69 тысяч пациентов. Страна занимает первое место как по числу зараженных, так и по количеству умерших.

Видео: YouTube / Guardian News