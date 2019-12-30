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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

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Ситуация касалась недавних протестов у американских посольств в Багдаде.

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совете безопасноти ООН. Об этом сообщила информационное агенство Reuters.

Ранее США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря. В поддержку данной инициативы выступили 27 стран, Москва и Пекин - промолчали. Так как подобные решения в Совбезе принимаются принимаются единогласно, заявление не было опубликовано СБ.

В связи с этим в Вашингтоне обвинили РФ и КНР в "подрыве доверия к Совету Безопасности".

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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