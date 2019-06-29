США может снять санкции с Huawei 

Вопрос об этом будет решен в ближайшее время.

США позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию. Об этом заявил Дональд Трамп после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "G-20".

Во время беседы главы государств обсудили проблему обеспечения национальной безопасности. В ходе переговоров глава США пообещал коллеге, что вопрос о выведении Huawei из черного списка будет поднят в ближайшее время.

Напомним, 16 мая министерство торговли США добавило китайскую компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список. Причиной тому стала уверенность Америки в том, что организация ведет деятельность, "противоречащую национальной безопасности". После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

Видео: AP Archive