СПбГУТ получил предостережения от Рособрнадзора и КГИОП

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича в конце февраля получил сразу два предостережения от контролирующих органов. Информация об этом появилась в Едином реестре проверок.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обратила внимание на отсутствие в вузе самостоятельно разработанной и утвержденной программы "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи". Как выяснили проверяющие, дисциплина была создана с использованием утративших силу нормативных требований. Кроме того, в университете не нашлось необходимого материально-технического оснащения для обучения студентов по данному направлению, а также отсутствовала доступная информация о самой программе.

Одновременно с этим предостережение университету вынес городской комитет по охране памятников. Ведомство потребовало от руководства вуза неукоснительно соблюдать федеральный закон об объектах культурного наследия. Речь идет о здании на набережной реки Мойки, 61, литера А, имеющем региональный статус. КГИОП обязал поддерживать постройку в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также напомнил о недопустимости проведения любых работ без соответствующей разрешительной документации.

Депутат Немкин объяснил введение ограничений к Shikimori. В Госдуме призывают не обманываться безобидным фасадом аниме-культуры: речь идет о деструктивном контенте, который вредит детям.

