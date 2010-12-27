СМИ: высотные дома на намыве Васильевского острова возводятся в обход законодательства

Компании «Терра Нова» на семь лет увеличили сроки по намыву земельных участков Васильевского острова, расположенных на Невской губе. При этом район динамично осваивается – растут как площади, так и высотность застройки. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» (АБН).

АБН ставит под сомнение законность этой процедуры и проводит интересную параллель, отмечая рост доходов чиновников, которые якобы отвечают за строительство.

Намыв производится по заказу города инвестором ЗАО "Терра Нова" по адресу Невская губа, участок 1 (западнее ВО). На участке планируется постройка жилых зданий. Решением Комитета имущественных отношений (КИО) срок намыва продлен еще на 7 лет – до 8 июня 2026 года. Однако интересен тот факт, что компания сейчас строит новые здания в западной части Васильевского острова и поднимает их высотность.

Как пояснили в комитете, увеличение сроков намыва нужно для "сохранения и реализации проекта", а также для "развития транспортной и жилищной инфраструктуры" района. При этом общий срок выполнения проекта остается неизменным – до 8 июня 2055 года.

Решение КИО можно объяснить необходимостью более надежной стабилизации территории, считает АБН. Однако поведение других государственных ведомств вызывает неподдельное удивление. Еще в июне 2017 года, пишет АБН, в Комитете по строительству Санкт-Петербурга отмечали, что компания "Терра Нова" не имеет право застраивать вышеуказанную территорию.

Поскольку значительную часть кадастрового плана составляла вода, а существенная часть намытых земель имела недостаточную высоту, ведомство вынесло решение, что застройка невозможна. Тем не менее, строительство идет.

Причина ведения стройки (законность которой СМИ ставит под сомнение) вопреки установленным запретам кроется в решении Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга от декабря 2016 года, которую ранее возглавлял бывший вице-губернатор Игорь Албин. Именно эта комиссия. по версии АБН, дала добро на отклонение от заранее утвержденных норм высотности и увеличение высоты зданий.

Правда причина одобрения была заявлена весьма неожиданная: сложные для строительства гидрогеологические условия. Эта формулировка и решение порождают настоящий парадокс.

АБН отмечает, что подразделение Албина выдало незаконное разрешение, так как решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства принимает другое ведомство – Комитет по градостроительству и архитектуре. Правда, оно тоже выдало странное распоряжение, которое позволило застройщикам превысить регламент. Документ был подписан председателем комитета Владимиром Григорьевым. Примечательно, что в конце 2018 года именно Григорьев продемонстрировал самые высокие доходы среди своих коллег, - пишет АБН. Возможно, наши коллеги как-то связывают эти два факта.

Решение Комитета по строительству о незаконности застройки участка Васильевского острова так и не было прокомментировано ни одним из контролирующих ведомств. Таким образом, уже два года территория осваивается строителями, при этом дома вопреки всем регламентам растут вверх прямо под носом у Владимира Григорьева. Учитывая то, что вместе с увеличением этажей повышается и плотность заселения района, можно только посочувствовать будущим жителям, которых с высокой долей вероятности ожидают новые проблемы с транспортом, больницами, школами и детсадами.