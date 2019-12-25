СМИ: в топ-10 получателей секретного экспорта из РФ оказались шесть стран НАТО

В данную категорию входят оружие, самолеты, ядерные материалы и другие.

В топ-10 получателей секретного экспорта (код SSSS) из РФ вошли шесть государств Североатлантического альянса. Об этом пишет информирует издание РБК, ссылаясь на открытые данные Федеральной таможенной службы.

Речь идет об экспорте товаров скрытых категорий, в которую входят оружие, самолеты, ядерные материалы и другие.

Из данных ФТС следует, что всего с января по сентябрь текущего года из России за рубеж было поставлено продукции примерно на 590 миллиардов рублей. В числе крупнейших покупателей – Алжир, США и Чехия.

Кроме того, в перечне находятся КНР, Индия, ОАЭ, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

Ранее мы сообщали, что Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы С-400. По словам директора ФТС по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, до конца текущего года в Индию будет поставлен первый дивизион "Триумфов".

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