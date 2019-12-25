СМИ: в правительстве подготовили стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени

Условия - прекращение транспортного сообщения между городами, большинство территорий страны будет закрыто.

В правительстве подготовили стресс-тесты для компаний с нефтью по $10 и карантином до осени. Об этом сообщает РБК. По их сведениям, в кабмине предполагают два сценария развития экономики, в которых будут проверять устойчивость системообразующих предприятий во время кризиса.

По первому сценарию стоимость российской нефти Urals составит 20 долларов за баррель. Согласно второму сценарию она опустится до 10 — во втором и третьем квартале 2020 года. Об этом говорится в письме, которое подготовили в Минпромторге.

Известно, что подробные условия двух сценариев разработают в Минэкономразвития, а также профильные ведомства. Среди них — карантин из-за коронвируса продлится до осени, ограничительные меры ужесточат, крупные города закроют. Минэкономразвития и прочие ведомства устроят стресс-тесты стратегических компаний именно в этих условиях первого сценария.

Признаки второго сценария - прекращение транспортного сообщения между городами, большинство территорий страны будет закрыто. Нефть подешевеет до 10 долларов за баррель. Американская валюта будет стоить почти 90 рублей.

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