СМИ: в России возник дефицит вагонов

При этом значительную часть вагонов отправили в отстой.

В России возник дефицит вагонов из-за резкого роста спроса на железнодорожные перевозки со стороны угольных компаний, а также из-за низких тарифов. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, парк при этом достиг рекордных размеров в последние годы, но операторам пришлось значительную часть вагонов отправить в отстой. Так, с некоторых вагонов были сняты комплектующие, а их возвращение потребует серьезных расходов.

Как сказал исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин, на железные дороги можно было бы вернуть примерно 20-25 тыс. вагонов, но мешает этому рост цен на ремонт. По его словам, с 1 июля на 5% выросли в цене сами услуги, а запчасти подорожали на 15-20%. Таким образом, ремонт одного вагона может обойтись в миллион рублей.

При этом ставки на вагоны в июне выросли только до 850 рублей в сутки, что ниже среднего значения 2020 года (900 рублей) и в два раза меньше, чем в 2019-м (1,8 тысячи рублей) на ту же дату.

Помимо угольщиков на дефицит вагонов жалуются предприятия по добыче соли, а также строительные компании. Однако операторы не могут удовлетворить спрос.

В РЖД отметили, что с начала 2021 года число вагонов на железнодорожной сети выросло на 15,4 тысячи, до 1,22 миллиона. Из них 581 тысяча – это полувагоны.

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