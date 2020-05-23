СМИ: у офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв

Сообщается, что перед взрывом были слышны националистские возгласы

Возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Киеве Виктора Медведчука произошел взрыв. Об этом сообщает украинское информационное агенство УНИАН.

По данным СМИ перед взрывом были слышны националистские возгласы. Полиция задержала двоих человек, еще нескольким удалось скрыться. Подробности происшествия выясняются.

Отметим, что Виктор Медведчук является крёстным отцом дочери президент РФ Владимир Путин. В июне 2014 года Медведчук выступал посредником переговоров между ОБСЕ, официальными властями Украины и самопровозглашёнными ЛНР и ДНР.

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