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СМИ сообщили об отставке главы московского ГИБДД
Сегодня, 16:39
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Rybka123

СМИ сообщили об отставке главы московского ГИБДД

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Коваленко был назначен на пост главы ГИБДД по Москве в 2015 году.

Начальник московского ГИБДД генерал–майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации СМИ глава госавтоинспекции принял это решение самостоятельно, и его решение никак не связано с аварией на Можайском шоссе, в которой погибла женщина с ребенком. Источник отметил, что в управлении хватало проблем до этой аварии.

В ГИБДД информацию о возможном уходе Коваленко с поста начальника опровергать не стали, но и положительного ответа на вопрос журналистов не дали. Сам генерел на вопрос "Москвы 24" назвал слухи о своем уходе сплетнями, и отказался их комментировать. Виктор Васильевич сейчас находится  в отпуске, решение о его предполагаемой отставке будет решать президент России Владимир Путин.

Коваленко был назначен на пост главы ГИБДД по Москве в 2015 году.

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Фото: 77.мвд.рф 

Теги: виктор коваленко, гибдд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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