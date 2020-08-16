СМИ сообщили о смерти внука Нурсултана Назарбаева в Лондоне

26 августа молодому человеку должно было исполниться 30 лет

По предварительным данным, он скончался в ночь на 16 августа от остановки сердца в столице Великобритании. Причины и обстоятельства его смерти уточняются.

Айсултан Назарбаев был сыном старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Учился в британской Королевской военной академии в Сандхерсте, после, в 2012 году, год проработал в главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана.

Известно, что молодой человек, несмотря на увлечение футболом в последнее время, имел проблемы с наркотиками, а также в 2019 году пытался покончить с собой. На тот момент он также находился в Лондоне.

Видео: YT / ВОТ ТАК