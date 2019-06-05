Пожар в "Доме Черкасского": СМИ предъявляют претензии владельцу здания

"Невские новости" обвинили владельца объекта в недостаточном контроле за объектом. А ряд очевидцев предположил возможность поджога.

Особняк Черкасского на Университетской набережной снова горел. Неоднократное повторение ЧП в доме-памятнике, который по данным СМИ, превратился в приют для бомжей и маргиналов, вызвало у СМИ и экспертов целый ряд вопросов бизнесмену Борису Берсону. "Невские новости", (называют предпринимателя-миллиардера владельцем дома) даже задалось вопросом о возможности лишить его прав на владение домом и сделать "Дом Черкасского" собственностью города.

Еще накануне в СМИ появилась информация о том, что 4 июня в доме произошел пожар. Для его ликвидации было выделено восемь машин и 40 пожарных. Очаг возгорания был настолько сильным, что пожар тушили более полутора часов. Последствия оказались очень серьезными: на третьем этаже были повреждены помещения, площадью 50 квадратных метров.

Представители Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) написали заявление в полицию. По данным "Невских новостей", чиновники возмутились тем, что владелец здания, признанного объектом культурного наследия, ненадлежащим образом относится к архитектурному памятнику и допускает его разрушение.

Отметим, уникальный особняк был построен в период с 1720 по 1730 годы для обер-комиссара, князя Алексея Черкасского, свояка и сподвижника императора Петра I. У этого дома очень большая история, но спорное настоящее: здание находится в частной собственности и выглядит не лучшим образом.

"Невские новости" сообщают: собственником практически всех помещений особняка сегодня является совладелец холдинга "Адамант" Борис Берсон. Он получил доступ к памятнику в рамках частно-государственного партнерства и взял на себя обязательства следить за надлежащим состоянием здания. Это частая практика в России. Благодаря этой инициативе удалось спасти множество домов, но, видимо, не особняк Черкасского.

По версии очевидцев, опрошенных изданием, Берсон недостаточно следил за состоянием особняка, не предотвратил доступ к зданию асоциальных элементов. В итоге дом стал пристанищем неформалов и бездомных. Пожар в этом году был не единственным. Дом горел два раза в 2018-м. Причиной возгорания стал мусор. В итоге пострадали фасадные окна и полы.

Столь частые возгорания вызывают вопросы. "Невские новости" выдвигают смелую теорию: по их версии, причины пожара кроются в желании Берсона заработать. Очевидцы последнего инцидента не исключили даже вероятность поджога. Справедливости ради, заметим, что речь идет о предположении, а не утверждении, основанном на "железных уликах".

Другое СМИ - "ПолитРоссия" заявляет, что Берсон якобы хотел открыть казино в доме Черкасского, а помещения здания превратить в элитные квартиры. Но в связи с изменениями в законодательстве ему не удалось реализовать планы. Кроме того Берсону запретили реконструировать дом.



Существует и другая версия, основанная на изучении похожих случаев. В России уже случались истории, когда владельцы исторических домов предпринимали меры, чтобы здание больше не считалось объектом культурного наследия. В этом случае здание можно сносить и строить на его месте какой-нибудь люксовый отель или иной объект для извлечения прибыли. Подобная криминальная практика нередко используется в России. Примечательны инциденты с уничтожением объектов культурного наследия в Ростове. Об этом активно рассказывают общественники и известные эксперты.

"Схема одна и та же, собственник покупает старинное здание, обязуется его восстановить, а потом — пожар, следов поджога нет, якобы проводка замкнула. Такой объект только под снос. Далее появляется синий железный забор, из-за которого доносится урчание бульдозеров", - рассказала государственный эксперт по историко-культурной экспертизе, старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Ирина Толочко в беседе с изданием "АиФ".

В КГИОП Берсона уже предупреждали, что его безразличное отношение к зданию может привести к порче соседних домов и требовали обратить внимание на удручающее состояние особняка в Петербурге. Сотрудники КГИОП уже дважды обращались в суд. Самому олигарху отправляли письма в Израиль, где, по данным медиа, он сейчас живет. В первый раз его оштрафовали на 30 000 рублей. Во втором иске комиссия потребовала отремонтировать особняк. Однако Берсон продолжает игнорировать претензии.

Петербургская общественность возмущена халатностью олигарха. Уже звучат отзывы о возможности отобрать у бизнесмена особняк Черкасского. Федеральный закон № 73 "Об объектах культурного наследия" позволяет это сделать в случае подтверждений халатного и неуважительного отношения к домам-памятникам.

Фото: Невские новости