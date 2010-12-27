Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
СМИ подсчитали все спортивные проекты "Газпрома"
Сегодня, 16:43
0
Butenko
32

СМИ подсчитали все спортивные проекты "Газпрома"

0
 
 

Оказывается, газовый гигант поддерживает более десятка спортивных клубов.

В августе 2018-го "Газпром" подписал спонсорский контракт с молодежной академией футбольной "Аустрии" из Вены. В связи с этим портал Nevasport.ru проанализировал активность газового гиганта на спортивном рынке. Оказалось, что "Газпром" поддерживает не только футбол, и не только в Росии. 

Так, в число проектов-партнеров российской компании входят футбольные "Шальке04" из немецкого Гельзенкирхена, "Црвена Звезда" из сербского Белграда и, конечно, "Зенит" из Санкт-Петербурга. В хоккее "мечты сбываются" у СКА из Петербурга, омского "Авангарда" и словацкого "Слована". В баскетболе "Газпром" работает с "Зенитом" из Петербурга, в волейболе - с "Зенит-Казань" и питерский "Зенит". В мини-футболе их партнером является "Газпром-Югра", а в велоспорте команда "Газпром-Русвело". 

Спонсорские мощности "Газпрома" также доходят до мини-футбольного "Факела-Газпром", а также команду G-Drive Racing.

Теги:
Категории: Спорт

Оставить комментарий

5