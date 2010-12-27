СМИ обнаружили самую жестокую смерть в "Шреке"

Журналисты нашли в мультфильме по-настоящему трагичную историю.

Журналисты американского издания BuzzFeed опубликовали материал, в котором раскрыли подробности самой страшной, по их мнению, смерти в мультфильме "Шрек".

Авторы обратили внимание зрителей на семью медведей, которую показали во время сцены на ярмарке. Именно там нам впервые показали одного из главных героев ­– Осла. В одном из кадров аниматоры нарисовали трех медведей – мама, папу и ребенка.

Позднее их внимание привлек тот факт, что в сцене, когда бежавшие герои находят пристанище в доме Шрека, зрителям показали уже только медведя-папу и медвеженка.

Найти ее удалось в палате главного злодея фильма – Лорда Фаркуада. Шкура убитого зверя была запечатлена во время пролета камеры по покоям принца.

DreamWorks, этот твист – отстой. Теперь мы никогда не сможем думать о нормальной медвежьей семье!,

- написали авторы расследования.





Напомним, что первая часть "Шрека" в 2001 году. Картина выиграла премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм" и собрала в мировом прокате почти полмиллиарда долларов. Позднее свет увидели два сиквела, а также нескольких спин-оффом и короткометражных лент. Вселенная "Шрека" считается одной из самых прибыльных проектов студии DreamWorks.

Фото: скриншоты из мультфильма "Шрек"