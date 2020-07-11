СМИ: газопровод "Голубой поток" простаивает с мая

В конце весны газопровод ушел на техническое обслуживание, а позже так и не возобновил работу.

Газопровод "Голубой поток", который с 2003 года обеспечивал Турцию российским газом, не работает с середины мая 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По информации СМИ, в конце весны газопровод ушел на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца, однако его функционирование до сих пор так и не началось.

Источник близкий к делу сообщил, что Турция полностью обеспечена газом, который поступает через "Турецкий поток". Газопровод был открыт в январе 2020 года. Его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа/год, что в два раза превышает возможности "Голубого потока".

Источники Reuters считают, что в эксплуатации двух газопроводов нет смысла. Что в дальнейшем будет с проектом, который был открыт более 15 лет и обошелся в 3,2 млрд долларов не сообщается.

Видео: kremlin.ru