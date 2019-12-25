СМИ: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Сам Фургал от сделки со следствием отказался.

Экс-партнер арестованного по подозрению в убийстве бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил соглашение со следствием и признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах.

Мистрюков уже дал признательные показания, из которых следует, что Фургал организовал покушения на Олега Булатова и Александра Смольского. Пока что экс-партнёр бывшего губернатора единственный фигурант дела об убийстве предпринимателей, который начал сотрудничать со следствием.

Мистрюков находится в СИЗО "Лефортово". У него диагностировано онкологическое заболевание.

Отметим, что сам Фургал от сделки со следствием отказался. Он заявил, что на него оказывают давление.

Ранее Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест.