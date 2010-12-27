В Петербурге обыскивают крупные фирмы по делу о махинациях

В Петербурге обыскивают компании и квартиру, которые принадлежат Конашенкову.

В Санкт-Петербурге экономическая полиция совместно со следователями СК пришли в компании ООО "Геосервис" и ООО "Автодор" с обысками. Такое же мероприятие проведжу и в квартирах их руководителей.

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Напомним, что дело было возбуждено около месяца назад Следственным комитетом Петербурга.

Выше указанные компании пренадлежат Павлу Конашенкову, который находится под домашним арестом по уголовному делу о крупном мошенничестве. Напомним, что он подозревается в незаконных махинациях при выкупе земельных участков для строительства федеральных трасс.

По версии следствия, подозреваемый знал о маршруте строящихся федеральных трасс, которые проходили в Ленинградской области. Предполагается, что он выкупал земельные участки, а после продавал их Севзапуправтодору по завышенной цене. Следствие считает, что таким образом государству был нанесен ущерб.

Теперь следователей интересуют денежные средства, которые перечислялись на фиктивные фирмы с вероятной целью их последующего обналичивания.