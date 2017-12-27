СКА по-прежнему на своем месте: стал известен самый богатый клуб в КХЛ

Петербургский СКА считается самым богатым клубом в КХЛ, сообщают СМИ.

Сегодня, 19 января стали известны бюджеты клубов Континентальной хоккейной лиги. Выяснилось, что на первом месте петербургский СКА, на его счету - 2,589 млрд рублей.

У нападающих Ильи Ковальчука и Павла Дацюка самые крупные оклады. Также стало известно, что боле 100 млн рублей в год получают вратарь Микко Коскинен, защитники Вячеслав Войнов, Алексей Белов и форвард Никита Гусев.

На втором месте богачей - московский ЦСКА – 2,258 млрд, а на третьем - казанский "Ак Барс" – 1,672 млрд.

Фото: "ВК" - "Хоккейный клуб СКА"