СМИ: Marvel уже работает над "Дэдпулом 3"

Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2022 году.

Студия Marvel начала работу над третьей частью супергеройского блокбастера "Дэдпул". Такое предположение выдвинули журналисты издания HN Entertainment.

По информации СМИ, студия Disney зарегистрировала компанию "Finger Gun Productions LLC", которая, предположительно, займется производством ленты. Фанаты болтливого наемника отметил, что в названии подрядчика фигурирует словосочетание "Finger Gun" (пистолет - прим. редактора). Именно с таким оружием Дэдпул в основном ходит в комиксах. Слухи также подогрел недавний визит актера Райана Рейнольдса в офис Marvel.

Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2022 году. Тогда же планируется выпустить "Стражей Галактики 3", "Черную пантеру 2" и "Капитан Марвел 2".

Видео: YouTube/Marvel